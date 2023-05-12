Video Yaşam Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video
Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video

Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video

12.05.2023 | 16:08

Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına 'Hoşt. Bir balık tutturmadı manyak' diyerek tepki gösterdi.

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Konyaaltı ilçesi 3 kilometre açıklarında olduğu belirtilen görüntülerde, balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Kaptan olarak bilinen Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpekbalığı geldi.Güzel ve teknedeki arkadaşları neye uğradığını şaşırırken, köpekbalığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına 'hoşt' diyerek tepki gösterdi.
Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, "Köpekbalığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpekbalığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo" diyerek köpekbalığına seslendi.

"AĞZINDA KANCA VAR YA ACISI VAR YA DA AÇ"
"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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