Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video
Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına 'Hoşt. Bir balık tutturmadı manyak' diyerek tepki gösterdi.
Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, "Köpekbalığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpekbalığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo" diyerek köpekbalığına seslendi.
"AĞZINDA KANCA VAR YA ACISI VAR YA DA AÇ"
"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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