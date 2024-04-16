Video Yaşam Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video
Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video

Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video

16.04.2024 | 13:55

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere’ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde apartmanın 4'üncü katında 68 yaşındaki Türkan Abay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam Abay evde yakalandı.

2 GECE CAMİDE YATMIŞ
Abdüsselam Abay'ın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

Abdüsselam Abay polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan Abay'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:05
Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 16.04.2024 | 13:55
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 01:43
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 16.04.2024 | 11:21
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 03:07
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 16.04.2024 | 13:06
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 00:57
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 16.04.2024 | 12:23
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 02:07
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 16.04.2024 | 12:23
Akrep yedim dedi, hayatını kaybetti | Video 02:21
"Akrep yedim" dedi, hayatını kaybetti | Video 16.04.2024 | 12:23
Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı! | Video 03:55
Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı! | Video 16.04.2024 | 11:35
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video 01:53
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video 16.04.2024 | 11:08
Silahlı yaralama olayından kaçarken polise çarptılar: 2 polis yaralandı | Video 06:58
Silahlı yaralama olayından kaçarken polise çarptılar: 2 polis yaralandı | Video 16.04.2024 | 11:02
İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı | Video 05:24
İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı | Video 16.04.2024 | 10:02
Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor! Engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 00:49
Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor! Engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 16.04.2024 | 10:02
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği’nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı | Video 04:36
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı | Video 16.04.2024 | 09:35
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı | Video 00:44
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı | Video 16.04.2024 | 10:00
Bağcılar’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:02
Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 16.04.2024 | 09:32
Bağcılar’da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 03:54
Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 16.04.2024 | 09:17
Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video 01:07
Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video 16.04.2024 | 09:03
Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı | Video 00:35
Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı | Video 16.04.2024 | 08:53
Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı 01:00
Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı 16.04.2024 | 00:52
Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı! 00:11
Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı! 15.04.2024 | 19:20
Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:25
Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 15.04.2024 | 16:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA