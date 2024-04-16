Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere’ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.
2 GECE CAMİDE YATMIŞ
Abdüsselam Abay'ın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.
Abdüsselam Abay polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan Abay'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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