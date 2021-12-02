Video Yaşam Antalya'da dehşet! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı
Antalya'da dehşet! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı

Antalya'da dehşet! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı

02.12.2021 | 09:26

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda, Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay'ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa?da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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