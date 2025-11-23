Video Yaşam Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, kum ocağına dönen sahiller böyle görüntülendi | Video
23.11.2025 | 09:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlarının talan ettiği sahiller dronla görüntülendi. Adeta kum ocağına dönen sahillerdeki içler acısı görüntünün ardından jandarma karadan ve havadan hırsızlara karşı devriye görevine başladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan drone, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan drone çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK
Manavgat ilçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan drone ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler. Kum alınan sahillerde drone ile yapılan çekimler, doğanın nasıl tahrip edildiğini, sahillerde oluşan çukurları, kısacası sahillerin içler acısı halini gözler önüne seriyor.

