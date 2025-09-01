Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video
Adana’da polis, bir aracın içerisindeki poşette 5 kilo 90 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli , "haberimiz yok" diye savunma yaptı ama tutuklanmaktan kurtulamadı.
