Ardahan'da yuva yapan leyleklerin mesaisi kamerada
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Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, geldikleri Ardahan'da yuvalarını yapmaya başladı.
Kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Ardahan'a gelmeye başladı. Özellikle elektrik direklerini mesken tutan leylekler, gün boyu doğadan topladıkları çalı ve otlarla yuvalarını oluşturmaya başladı. Merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokaktatki bir elektrik direğinin üzerine yuva inşa eden leylekler hummalı bir şekilde çalıştı. Doğadan topladıkları ile yuvalarını nakış gibi işleyen leylekler mahalle halkı tarafından ilgiyle izleniyor.