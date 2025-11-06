Video Yaşam Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video

Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video

06.11.2025 | 12:35

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde kamyon arkadan TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

