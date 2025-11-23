Arnavutköy’de lüks villada uyuşturucu operasyonu: 47 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu | Video 23.11.2025 | 13:17 Arnavutköy’de, bir villada uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine 2 ikamet ve 1 araca operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan yapılan aramalarda ele geçirilen toplam 47 kilo 180 gram uyuşturucu maddeye de el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de, lüks bir villada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 ikamet ve 1 araca 21 Kasım tarihinde operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan yürütülen çalışmalarda, lüks villada uyuşturucu madde üretimi yapıldığı, bir apartman dairesinde ise satışının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

47 KİLO 180 GRAM UYUŞTURUCU MADDEYE EL KONULDU

Ekiplerin belirlenen noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarda, 15 parça halinde 111 kilo 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 41 kilo 380 gram sıvı, 5 kilo 800 gram kristal halde olmak üzere toplam ağırlığı 47 kilo 180 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Ayrıca adreste, 2 adet hassas terazi ile 10 bin 500 lira nakit para da ele geçirildi. Öte yandan, adreste gözaltına alınan şüphelinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.