Video Yaşam Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video
Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video

Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video

15.09.2024 | 08:44

Artvin’in Arhavi ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası narkotik köpeği Ivan gece mesaisi yaptı. Yapılan uygulamada, durdurulan bir araçta narkotik köpeği Ivan tarafından tek tek arandı.

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Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan narkotik köpeği Ivan, Arhavi ilçesinde gece mesaisi yaptı. Kente uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol üstlenen narkotik köpeği Ivan, ekipler eşliğinde Boğaziçi ve Aşağı Hacılar mahallelerinde dönüşümlü olarak yapılan aramalarda katıldı . Hassas burnuyla polis ekiplerine büyük destek sağlayan Ivan, dur durulan araçları tek tek aradı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermemek adına büyük bir kararlılıkla sürdürülen bu çalışmalarda, narkotik köpeği Ivan'ın katkısı oldukça önemli. Ekipler, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

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