Video Yaşam Asker eğlencesindeki drift pahalıya patladı | Video
Asker eğlencesindeki drift pahalıya patladı | Video

Asker eğlencesindeki drift pahalıya patladı | Video

05.03.2024 | 12:07

Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşlarına asker eğlencesi yaparak araçlarıyla drift yapan iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Yunus Emre Mahallesi Sanayi 2. Sokak üzerinde drift yapıldığı ihbarını alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden bir grup gencin asker eğlencesi adı altında M.Ö.'nün kullandığı 52 AAT 854 hafif ticari araç ve M.K. yönetimindeki 34 BBL 974 plakalı otomobille drift yaptıklarını tespit etti. Yakalanan sürücülere çeşitli maddelerden toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR
Sürücüler, arkadaşlarına düzenledikleri asker eğlencesinde yaptıkları drift görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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