Video Yaşam Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp ters döndü | Video
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp ters döndü | Video

Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp ters döndü | Video

27.11.2022 | 11:53

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Ataşehir’de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken otomobilin takla attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 07.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 FEB 738 plakalı Ethem Karlıdağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halinde olan 2 araç çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ethem Karlıdağ ve yan koltukta bulunan Tuba Teber hafif yaralandı. sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobilin park halindeki araca çarparak takla attığı, kazayı gören vatandaşların olay yerine koşarak yaralıları araçtan çıkardığı görülüyor.

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