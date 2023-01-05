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05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05.01.2023 | 11:45
01:19
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Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 05.01.2023 | 09:58
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Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05.01.2023 | 11:01
03:16
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 05.01.2023 | 11:01
00:48
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 05.01.2023 | 11:01
03:54
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Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:10
02:43
Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:03
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Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 04.01.2023 | 21:56
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Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 04.01.2023 | 13:23
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Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 04.01.2023 | 11:55
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