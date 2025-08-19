Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce duvara çarparak ardından tekel bayisine daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazadan sonra kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli o anları saniye saniye kaydetti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI, MOTOSİKLETLİ KOVALADI
Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı.
