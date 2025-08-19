Video Yaşam Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video

Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video

19.08.2025 | 08:29

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce duvara çarparak ardından tekel bayisine daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazadan sonra kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli o anları saniye saniye kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta yaşandı. İddiaya göre,17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçtığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI, MOTOSİKLETLİ KOVALADI
Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
İzmir’de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
Bodrum’da tekne yangını | Video 03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
Avcılar’da husumetlisini ’yan baktın’ diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 02:18
Avcılar’da husumetlisini 'yan baktın' diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 15:39
Çanakkale’de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 01:38
Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 15:39
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum | Video 06:00
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: "Hiç istemesem de gidiyorum" | Video 18.08.2025 | 15:39
Bodrum’da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 07:51
Bodrum'da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 18.08.2025 | 15:39
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 01:37
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 18.08.2025 | 13:18
Gelibolu’da yaşayan çiftçi zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmedi | Video 02:06
Gelibolu'da yaşayan çiftçi zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmedi | Video 18.08.2025 | 13:18
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 03:32
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 18.08.2025 | 13:18
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 01:12
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 18.08.2025 | 13:17
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 00:36
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 18.08.2025 | 13:06
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 01:33
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 18.08.2025 | 13:04
Bursa’da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 01:05
Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 00:53
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
İhale ile aldığı evde eski sahibin yaptıklarıyla hayatının kâbusunu yaşadı | Video 03:00
İhale ile aldığı evde eski sahibin yaptıklarıyla hayatının kâbusunu yaşadı | Video 18.08.2025 | 10:47
Hayatını kaybetti haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: Aldığım telefonların haddi hesabı yok 00:56
"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok" 18.08.2025 | 10:04
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 00:58
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 18.08.2025 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY