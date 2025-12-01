Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57 Avcılar'da metrobüs arızalandı. Yolda kalan araç nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar, Şükrübey metrobüs durağında arızalanan araç nedeniyle seferlerde durdu. İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.