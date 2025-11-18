Video Yaşam Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video

Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video

18.11.2025 | 16:04

Avcılar'da bir tekstil atölyesinde küçük mutfak tüpünden çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak'taki 4 katlı bir binanın zemin katındaki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyedeki küçük mutfak tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve etraftaki kumaşlara sıçradı. Dumanları fark eden işçiler, hızla atölyeden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan yangın sonucu atölyede maddi hasar oluştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04
Esenyurt’ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
Furkan Apartmanı davasında şok detay: Kesilen kolonları ben taşıdım | Video 03:40
Furkan Apartmanı davasında şok detay: "Kesilen kolonları ben taşıdım" | Video 18.11.2025 | 15:26
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 20:48
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 18.11.2025 | 13:02
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 12:42
Fatih’te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 04:27
Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 18.11.2025 | 12:33
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 01:51
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 18.11.2025 | 11:15
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY