Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04 Avcılar'da bir tekstil atölyesinde küçük mutfak tüpünden çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak'taki 4 katlı bir binanın zemin katındaki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyedeki küçük mutfak tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve etraftaki kumaşlara sıçradı. Dumanları fark eden işçiler, hızla atölyeden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan yangın sonucu atölyede maddi hasar oluştu.