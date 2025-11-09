Video Yaşam AVM’lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun! Nefes kesen operasyon kamerada | Video
09.11.2025 | 11:24

Ataşehir’de AVM'lerdeki mağazalara giderek kıyafet deneme bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli, güven timleri ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan şebekenin mağazada hırsızlık yaptığı anlar ve ekiplerin operasyonu güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. 88 saatlik kamera incelemesi ve 107 farklı güvenlik kamerasının analiz edilmesiyle son bir ayda yaşanan 5 hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

AVM'DE NEFES KESEN SUÇÜSTÜ ANI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlendi.

MAĞAZALARDAN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVEN TİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ANI KAMERADA
Şüphelilerin mağazalara müşteri gibi girip kabinlerde ürünleri gizlice çaldıkları anlar ile güven timlerinin alışveriş merkezinde yaptıkları baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kabinlere girdiği anlar ve ekiplerin suçüstü yakaladığı anlar yer alıyor.

