Avukat Dilara'yı hayattan koparan katliamın şifreleri! Dudak işaretiyle yardım mesajı | Video

İstanbul Tuzla'da kan donduran bir saldırı sonucu hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Dilara Yıldız'ın, bir şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretleriyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ancak garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları ortaya çıktı.