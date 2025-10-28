Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü "Git bebeğini evde uyut" deyince tartışma çıktı | Video
28.10.2025 | 13:49
İstanbul Eyüpsultan’da bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir baba, ‘korna çalan’ sürücüden çocuğunun korkmaması için çalmamasını rica etti. Sürücü, babaya "Git bebeğini evde uyut" diyerek tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği tartışma anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
