Video Yaşam Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

08.04.2023 | 11:45

Bağcılar’da, seyir halinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar'dan Halkalı yönüne giden Ali Balıkçı idaresindeki kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki hafif ticari araca ardından seyir halindeki 1 otomobil, 1 minibüs, 1 ticari taksi olmak üzere park halindeki 1 otomobil ve panelvan araca çarpıp en son 1 kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yılmaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortay açıktı. Görüntüde, freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun diğer araçlara çarptığı görüldü.

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