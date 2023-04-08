Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
Bağcılar’da, seyir halinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
04:45
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video 08.04.2023 | 11:02
02:14
00:32
Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı | Video 08.04.2023 | 11:07
04:38
Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı | Video 08.04.2023 | 10:54
00:55
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video 08.04.2023 | 10:48
00:56
Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video 08.04.2023 | 10:31
02:08
Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video 05.04.2023 | 11:22
02:08
Arnavutköy’de servis aracı ile otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı | Video 06.04.2023 | 10:44
00:49
İnternetten kaçak sigara satışı yapanlara jandarmadan operasyon | Video 08.04.2023 | 10:21
02:40
01:40
Adana'daki çete operasyonu: 59 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2023 | 10:12
00:43
Dolmuşta patates poşetinde eroin çıktı, kaçan şüpheli yakalandı | Video 08.04.2023 | 10:12
01:11
Uşak merkezli operasyonda hırsızlık çetesi çökertildi: 9 gözaltı | Video 08.04.2023 | 09:50
00:53
Erzincan’da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu | Video 08.04.2023 | 09:45
04:16
Kütahya'da trafik kazası; 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.04.2023 | 09:28
00:19
Bayburt'ta karlı yolda otomobil devrildi: 1'i çocuk 3 ölü | Video 08.04.2023 | 09:35
00:51
Erzincan ve çevresinde Nisan ayında kar sürprizi kamerada 08.04.2023 | 09:28
00:44
Adana'da 2 kişin öldüğü feci kaza kamerada 08.04.2023 | 09:12