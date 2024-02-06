Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Törende MHP lideri Devlet Bahçeli, bir konuşma yaptı