Video Yaşam Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video
Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video

Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video

06.02.2024 | 14:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Törende MHP lideri Devlet Bahçeli, bir konuşma yaptı

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