Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonu ile 1 milyon 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve imalatçı 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
00:14
02:53
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 10.01.2025 | 08:24
01:57
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 09.01.2025 | 15:43
03:07
02:13
Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video 09.01.2025 | 14:21
00:45
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 09.01.2025 | 13:49
05:24
02:44
01:11
Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video 09.01.2025 | 12:58
04:54
Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video 09.01.2025 | 12:38
04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada | Video 09.01.2025 | 12:38
06:15
04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada: 3 yaralı | Video 09.01.2025 | 12:04
01:42
02:01
Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.01.2025 | 10:27
00:54
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 09.01.2025 | 10:17
01:48
Denize düşen angus yüzerek kaçmaya çalıştı | Video 09.01.2025 | 09:53
01:01
Adana'da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 09.01.2025 | 09:52
00:13
Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı | Video 09.01.2025 | 09:52