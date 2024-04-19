Bakırköy'de silahlı saldırı: Taksiden iner inmez sıktı! | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:27 Bakırköy'de Kosova uyruklu Besnik Pajaziti (61) silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Pajaziti hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Silahlı saldırı Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan İstanbul Caddesi üzerinde bir AVM önünde meydana geldi. Kosova uyruklu olduğu öğrenilen Besnik Pajaziti AVM önünde taksiden indiği sırada iddiaya göre tanımadığı bir şahıs tarafından bir anda vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı tespit edilen Pajaziti sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.