Video Yaşam Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

28.12.2022 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 02:19
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 28.12.2022 | 10:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:28
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
Mersin’de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 09:56
Beylikdüzü’nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 01:54
Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 28.12.2022 | 09:48
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:45
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2022 | 09:23
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 28.12.2022 | 08:55
Mersin’de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
Mersin’de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
Bitlis’te hilal mest etti | Video 01:13
Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 00:43
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın SNX tanıtım toplantısı yapıldı | Video 06:09
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video 27.12.2022 | 15:57
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 03:36
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 27.12.2022 | 15:05
Arkadaşının şakası az kalsın hayatına mal olacaktı | Video 02:25
Arkadaşının şakası az kalsın hayatına mal olacaktı | Video 27.12.2022 | 15:17

Osmaniye’de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yaralı çocuğu, köpek sahiplerinin ailesine haber vermeden evinin asansör kapısına bıraktığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan çocuk, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı, hayvan sahiplerinden de şikayetçi oldu.

Çocuğun yaralandığı köpek saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırdığı çocuk kaçmasına rağmen peşini bırakmayan hayvan sahibi ve arkadaşının müdahalesine rağmen bacağından yakaladığı ve zorla bıraktığı yer aldı.

Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök: "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Bende hemen hastaneye götürdüm orda aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise "Bakkala gidiyordum köpeği fark etmedim sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Köpek bana saldırınca ben bakkala doğru koşmaya başladım, köpek bacağımdan yakaladı, sahiplerinden biri köpeği zincirleyip götürürken diğeri ise beni apartmanın asansör kapısına bıraktı" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA