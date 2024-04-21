Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video
Fatih'te bakkal dükkanında iki şahıs, daha önceden kavga tetikleri kişiyi sopayla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video 21.04.2024 | 14:26
01:55
Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video 21.04.2024 | 14:26
01:42
4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video 21.04.2024 | 13:06
06:41
Bursa'da inanılmaz olay! İmplant tedavisinde vida beynine saplandı | Video 21.04.2024 | 12:27
00:15
Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi | Video 21.04.2024 | 12:27
01:53
Seyir halindeki otomobile şahin indi, sürücüsü o anları anlattı | Video 21.04.2024 | 11:06
01:57
İstanbul’da film gibi olay! Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı | Video 21.04.2024 | 11:06
06:10
İBB tarafından kaderine terk edilen Yoros Kalesi can çekişiyor | Video 21.04.2024 | 10:39
02:09
01:59
Narkoçelik-13 operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı | Video 21.04.2024 | 08:40
03:11
Sultanbeyli'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.04.2024 | 08:40
01:15
Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada | Video 21.04.2024 | 08:40
00:21
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı | Video 21.04.2024 | 08:40
03:29
"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video 21.04.2024 | 08:40
02:19
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video 21.04.2024 | 08:40
00:23
Amasya’da fırtına çatıları uçurdu | VİDEOHABER 20.04.2024 | 22:09
00:17
İstinye AVM'de yangın paniği: Vatandaşlar tahliye ediliyor! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 21:08
02:08
Marmaris'te hortum yıkımı kamerada! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 17:46
00:25
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 20.04.2024 | 16:50