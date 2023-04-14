Balıkesir’deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz öldürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile A. Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A Y, babası N Y'ye haber verdi. Kahvehaneye gelen şüpheli N Y, Rojhat Kaçmaz (20) ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N Y, aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A'yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için Kaçmaz'ın cenazesi Bursa Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, ikindi namazı sonrasında Hacı Hakkı Yercan Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin güzyaşları ile Kadıköy Mezarlığında toprağa defnedildi.
Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A.'nın silahla vurulma anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı N.Y.'nin pompalı tüfek ile Rojhat Kaçmaz'a ateş açması ve yaşanan karma
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Balıkesir’deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.04.2023 | 15:05
07:57
06:42
03:18
180 bin TL'ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu | Video 14.04.2023 | 13:46
02:22
Siirt'te 1 kilo 600 gram metamfetamine 2 tutuklama | Video 14.04.2023 | 13:28
01:39
Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video 14.04.2023 | 13:24
01:41
Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 13:24
05:00
Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video 14.04.2023 | 11:50
01:39
05:35
Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:42
03:51
03:16
Erzurum'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı | Video 14.04.2023 | 11:32
04:40
Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 11:16
00:21
03:11
Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti | Video 14.04.2023 | 11:17
04:06
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:17
00:40
Bayrampaşa'da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 10:04
03:56
Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.04.2023 | 10:04
00:55
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 14.04.2023 | 10:15
01:17
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 14.04.2023 | 10:06