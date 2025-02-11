Video Yaşam Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü | Video
Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü | Video

Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü | Video

11.02.2025 | 09:11

Antalya’da bir vatandaşın daha önceki iş yerinden kalan ve evinin balkonuna stokladığı cep telefonu bataryaları yangına neden oldu. Büyük gürültüyle patlayan bataryalar nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

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Yangın, saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3920 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşların dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi apartmanın kapı zillerini tek tek çalarak ikametlerde oturan vatandaşları uyardı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler balkonu sararken evin içerisine de sirayet etti.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİ
Büyük panik yaşayan apartman sakinleri apar topar evlerinden çıkarken balkondan patlama seslerini duyan mahalle sakinleri de korku içerisinde sokağa döküldü. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere müdahale ederken mahalle sakinleri de ekiplerin çalışmasını endişeli gözlerle izlediler. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın anında ikamet içerisinde olan ve komşularının haber vermesi ile dışarı çıkan yaşlı bir kadının ise büyük korku yaşadığı görüldü.

"ALEVLER BALKONU SARMIŞTI"
Yangının daha önceden cep telefonu malzemeleri satışı ile uğraşan ikamet sahibinin işletmesini kapattıktan sonra elinde kalan ve balkona koyduğu cep telefonu bataryalarından çıktığı öne sürüldü. Alışveriş için evden çıktığı sırada gelen telefonla yangından haberi olduğunu belirten bir apartman sakini, "Akşam 19 civarı başlamış, karşı tarafa alışveriş için evden çıkmıştım. Evden çocuğum beni aradı 'Baba bina yanıyor' dedi. Bende koşarak geldim, balkon sağlam alev almıştı. Çok kötü yanıyordu. Alevler balkonu tamamen sarmıştı" dedi.

"BİNAYI ACİLEN BOŞALTTIK"
Apartman sakinlerinin çoğunun yangın anında ikametlerinde olduğunu belirten apartman sakini "Çoğu bina sakini evdeydi. Herkesi acilen boşalttık binayı komple, bende hemen ana şalteri kapattım. Daha fazla yayılmasın diye. Balkonda olan malzemelerden tutuşmuş, alevler oradan çıkmış. Neyin sebep olduğu itfaiyenin vereceği detaylara bağlı" ifadelerini kullandı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından balkondan aşağıya atılan malzemeler arasında çok sayıda cep telefonu bataryası olduğu görüldü.

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