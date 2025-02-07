Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın | Video

İstanbul'da Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.