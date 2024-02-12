Başakşehir’de sanayi sitesindeki iş yerinde art arda patlama: O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde plastik enjeksiyon üretilen işyerinin içerisindeki kazan patladı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
PATLAMA ANI KAMERADA
Patlama anı ve işçilerin dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olayı anlatan Volkan Açıl, "Vallahi ben tam kapının önündeydim. Dükkanımız burası zaten. Üç sefer patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Çalışan arkadaşlar kaçışmaya başladı sonra ikinci üçüncü patlama oldu. Dışarıya alevler geldi. Hatta arabaların üstlerine falan geldi. Sonra itfaiyeye haber verdik. İçeride ocak var döküm işi yapıyorlar. O ocak patladı diyorlar ama tam olarak ne bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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