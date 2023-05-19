Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu | Video
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen ‘Gençlik Buluşmaları’ programından bir kesit paylaştı. İnan’ın paylaşımında, Başkan Erdoğan’ın gençlere Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okuduğu anlar yer alıyor.
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