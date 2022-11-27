Başkan Erdoğan Konya'da gençlerle bir araya geldi | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi hakkında konuşarak, "Şimdi süreç başladı, inşallah bakanlarımızla bir süreç devam edecek" dedi. Öte yandan programda söz alan bir genç AK Parti ile hemen hemen aynı yaşta olduğunu belirterek, "Doğduğumda siz vardınız, şu anda siz varsınız, ilerde de hep sizin olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.