Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı.
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