Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video

25.11.2025 | 13:22

Batman'da narkotik ekiplerince durdurulan otomobilde Hector isimli dedektif köpeği eşliğinde yapılan aramda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon dahilinde, kente giriş yapan bir otomobil durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Hector eşliğinde yapılan aramada araç içerisinde 10 kilogram skunk, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
