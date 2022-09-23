Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 89 kilogram Marihuana maddesi ele geçirdi. Bavul bavul uyuşturucunun ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan iki aracı Bayrampaşa İlçesi'nde durdurdu. 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Araçlarda yapılan aramalarda bavullara yerleştirilmiş 91 paket halinde toplam ağırlığı 89 kilogram olan Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bavullarla araçlardan çıkarıldığı anlar polis kameralarına yansıdı.