Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 89 kilogram Marihuana maddesi ele geçirdi. Bavul bavul uyuşturucunun ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.
Araçlarda yapılan aramalarda bavullara yerleştirilmiş 91 paket halinde toplam ağırlığı 89 kilogram olan Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bavullarla araçlardan çıkarıldığı anlar polis kameralarına yansıdı.