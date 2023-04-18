Video Yaşam Bayram öncesi, geleneksel üretim tel kadayıf yoğun ilgi görüyor | Video
Bayram öncesi, geleneksel üretim tel kadayıf yoğun ilgi görüyor | Video

Bayram öncesi, geleneksel üretim tel kadayıf yoğun ilgi görüyor | Video

18.04.2023 | 10:04

Konya’da bakır tepside geleneksel olarak pişirilen tel kadayıf, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside üretilen tel kadayıfa da ilgi arttı. Damak tadına ve bütçeye uygun olan tel kadayıf sofralarda vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar da kadayıfçı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Talebe yetişmeye çalışan esnaf ise uzun mesai harcıyor.

"RAMAZAN AYI VE BAYRAMININ VAZGEÇİLMEZ TATLISI"
Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 40 yıldır bakır tepside tel kadayıf ustalığı yapan Hakan Güvez, "Ramazan ayı geldi hareketlilik sürekli oldu. Bayram yaklaştı hareketlilik sürekli oluyor, Allah'a şükürler olsun. Tel kadayıf Ramazan ayı ve bayramının vazgeçilmez tatlısı. Kadayıf tatlısı sürekli devam ediyor, başlıca bu bir kültür. Bu kültür bitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi yaptığımız tatlılar için herkes sırada. Ramazan durmuyor bereketiyle geliyor" dedi.

"TAMAMEN NATÜREL VE HİÇBİR ZAMAN KATKI MADDESİ DİYE BİR OLAY YOK"
Kadayıfın çok doğal bir tatlı olduğunu belirten Hakan Güvez, "Bir kilo baklava fiyatına baktığın zaman gerçekten tel kadayıf tatlısı ona göre çok ucuza geliyor. Kalender tatlısı her kesimin tüketebileceği bir yiyecek. Bu lezzet bir de tamamen natürel ve hiçbir zaman katkı maddesi diye bir olay yok. Herkese hitap edebilen bir lezzet" ifadelerini kullandı. Tel kadayıf almaya gelen Ertuğrul Yakanel de, "Antalya'nın Manavgat ilçesinden geliyoruz. Buranın tel kadayıfı meşhur olduğunu duyduk, geldik aldık. İki tane farklı paket aldık. Birinden tel kadayıfı yapacağız diğerinden künefe yapacağız bayrama" dedi.
Muzaffer Aydın ise, "Her ramazan gelir tel kadayıfımızı gelir alırız etli ekmeğimiz bir, tel kadayıfımız iki bunlar olmazsa olmaz" diye konuştu.

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