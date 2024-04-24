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Video Yaşam Bayrampaşa'da ayak ezme cinayeti | Video
Bayrampaşa'da ayak ezme cinayeti | Video

Bayrampaşa'da ayak ezme cinayeti | Video

24.04.2024 | 12:42

Bayrampaşa'da esnaf Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemeyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ercan Keskin, hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

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Olay, dün sabah 10.00 sıralarında, Bayrampaşa'da yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay, restoran işletmecisi Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in küçük oğlunun ayağını arabayla ezdi. Kazada, aracın içinde bulunan Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem Gökhan ile Keskin arasında tartışma çıktı. Bayrampaşa Emintaş İhsan Atlı Sanayi Sitesi'nde, dün sabah saatlerinde bu nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O esnada kardeşi Cengiz Keskin'i aradı. Dükkana gelen Cengiz Keskin ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan Keskin (47), kaldırıldığı en yakın özel hastanede hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

OĞLUNUN AYAĞININ EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Ercan Keskin'in oğlunun ayağının ezilme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ercan Keskin'in oğlu, aracını iş yerinin önüne park ettikten sonra bagajını açıp kapatıyor. Daha sonra arkasını döndüğü sırada Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı cip, Keskin'in oğlunun ayağını eziyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor.

TAHTALI SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, kalabalık iki grup arasında çıkan kavgada pazar tezgahlarında kullanılan tahtaların da kullanıldığı görülüyor. Üzerinde önlük olan bir kişi ise elinde sopa ile grubu dağıtmaya çalışıyor.

"KÜÇÜK OĞLUNUN AYAĞINI ARAÇLA EZMİŞLERDİ"
Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce, vefat eden abimin küçük oğlunun ayağını araçla ezmişlerdi. Bu olayın ardından aralarında sorunlar başladı. Abim dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu saldırı, öldürmeye teşebbüs anlamına geliyor. Aldığı yaralar ölümcül nitelikteydi ve sonucunda abimi kaybettik. Olay yerindeydim, abim bana durumu bildirdi. Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu önüne, oğlu Ercan Keskin'in cenazesini almak için gelen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil İbrahim Keskin, "Oğlum 3 kişi tarafından bıçaklandı. Cenazemizi Giresun'a götüreceğiz. Evli ve iki çocuğu vardı" dedi.

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