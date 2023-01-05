Bayrampaşa'da İBB tarafından yapılan köprü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor | Video

Bayrampaşa’da İBB tarafından yapılan köprüden bakımsızlık nedeniyle düşen beton bloklar araç ve vatandaşlar için tehlike saçıyor. Köprüdeki kolon ve kirişlerden beton parçaları düşerken, vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Bayrampaşa Esenler Caddesi üzerinde bulunan ve İBB tarafından yapılan köprünün üzerinden her gün çok sayıda araç geçiyor. Köprüdeki bakımsızlık yol üzerinde araç ve vatandaşları korkutmaya başladı. Köprünün eskimesiyle birlikte zaman içinde kolonlardaki beton bloklar düşmeye başladı. Özellikle köprünün altından geçen araç ve yayalar için bu durum tehlike saçıyor. Kolon ve kirişlerin dökülmesi üzerine köprünün etrafı önlem olarak demir çitlerle çevrildi. Köprüde paslı demirlerin ortaya çıktığı görüldü.