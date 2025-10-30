Video Yaşam Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video

Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video

30.10.2025 | 16:15

Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu dorsesindeki yükü boşaltırken devrildi. Şoförün yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Beşiktaş Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu dorsesindeki yükü boşaltmak istediği sırada devrildi. Aracın içinde bulunan şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video 03:05
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video 30.10.2025 | 16:15
İstanbul’da 6 milyonluk araç kiralama dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon: 5 gözaltı | Video 00:20
İstanbul'da 6 milyonluk araç kiralama dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon: 5 gözaltı | Video 30.10.2025 | 15:44
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye kararına istinaf başvurusundaki gerekçe ortaya çıktı | Video 11:59
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye kararına istinaf başvurusundaki gerekçe ortaya çıktı | Video 30.10.2025 | 15:25
Adana’da sokak ortasında vahşet! Lise öğrencilerini dövüp bıçakladılar: O anlar kamerada | Video 01:06
Adana'da sokak ortasında vahşet! Lise öğrencilerini dövüp bıçakladılar: O anlar kamerada | Video 30.10.2025 | 14:59
Bayrampaşa’da kamyon, tramvay hattının demir korkuluklarına çarptı: Kaza anı kamerada | Video 06:18
Bayrampaşa’da kamyon, tramvay hattının demir korkuluklarına çarptı: Kaza anı kamerada | Video 30.10.2025 | 13:50
21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 00:34
21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 30.10.2025 | 13:42
Büyükçekmece’de aynı şahsa ait iş yerini kundakladılar, diğerini de kurşunladılar | Video 00:30
Büyükçekmece'de aynı şahsa ait iş yerini kundakladılar, diğerini de kurşunladılar | Video 30.10.2025 | 13:26
Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:22
Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 30.10.2025 | 13:03
16 yaşındaki Fatma’dan 1 haftadır haber yok | Video 03:21
16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok | Video 30.10.2025 | 12:52
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı | Video 00:14
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı | Video 30.10.2025 | 12:48
İmdat çığlığı polisi harekete geçirdi, olayın altından korsan taksi çıktı | Video 00:37
İmdat çığlığı polisi harekete geçirdi, olayın altından korsan taksi çıktı | Video 30.10.2025 | 12:21
Korsan takside şoför ile tartışıp camdan bağırarak yardım istedi! İşte o anlar... | Video 00:37
Korsan takside şoför ile tartışıp camdan bağırarak yardım istedi! İşte o anlar... | Video 30.10.2025 | 12:15
Beyoğlu’nda İspanyol Youtuber’i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video 02:41
Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video 30.10.2025 | 11:34
Yıldırım Çetesi çökertildi: 4 tutuklama | Video 00:48
"Yıldırım Çetesi" çökertildi: 4 tutuklama | Video 30.10.2025 | 11:21
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü | Video 00:35
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü | Video 30.10.2025 | 11:08
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 04:11
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 30.10.2025 | 10:58
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 00:27
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 30.10.2025 | 10:58
Sakarya’da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 00:13
Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 30.10.2025 | 10:07
Gaziantep’te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 02:47
Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 30.10.2025 | 10:01
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 00:30
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 30.10.2025 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY