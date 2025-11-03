Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video
03.11.2025 | 13:50
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda 2016 yılında başlayan metro inşaatı çalışmaları sırasında çok sayıda arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığı kazı alanı göle döndü. Havadan çekilen görüntülerde kazı alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüldü.
124 mezar tespit edildiği; Osmanlı, Roma ve Helenistik dönemlerden kalıntılara rastlandığı öğrenilmişti. Beşiktaş Meydanı'ndaki alanda üstü açık halde bırakılan kazı alanının göle döndüğü görüldü. Kazı alanının son hali havadan çekilen görüntülerde yansıdı. Kaza alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüntülere yansıdı.
