Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 03.11.2025 | 13:50 İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda 2016 yılında başlayan metro inşaatı çalışmaları sırasında çok sayıda arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığı kazı alanı göle döndü. Havadan çekilen görüntülerde kazı alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, Beşiktaş İstasyonu olarak inşa edilen bölümünde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Bölgede 9 yıldır kazı çalışmaları yapıldığı ve çok sayıda tarihi bulguya rastlandığı kaydedildi. Kazılarda124 mezar tespit edildiği; Osmanlı, Roma ve Helenistik dönemlerden kalıntılara rastlandığı öğrenilmişti. Beşiktaş Meydanı'ndaki alanda üstü açık halde bırakılan kazı alanının göle döndüğü görüldü. Kazı alanının son hali havadan çekilen görüntülerde yansıdı. Kaza alanının suyla dolduğu ve fore kazıklarla çevrelendiği görüntülere yansıdı.