Beykoz'da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video
25.11.2025 | 10:02
Kavacık'ta trafikte araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyreden başka bir araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çarpılan araç takla atarak yola savrulurken, o anlar bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
