Video Yaşam Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video
Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video

Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video

06.08.2024 | 13:13

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı 7 milyon lira dolandırıldı. Biri kadın 6 şüpheli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.

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Olay 11 Temmuz Perşembe günü Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil işiyle uğraşan D.O. (38), internetten gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak istedi. Ardından D.O. emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştı ve kendisine verilen hesaba 7 milyon lira gönderdi. Ancak şüpheliler parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldu. Satış gerçekleşmeyince D.O polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. (35) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.
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