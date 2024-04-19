Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir butik giyim dükkanının camına 5 el ateş edildi. Dükkan sahibi kimseden tehdit almadıklarını ifade ederek, “ Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik” dedi.
İş yeri sahibi Birsen Tugay, "Sabah esnaf arkadaşlar eşime haber vermiş. Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik. 22 yıldır esnafız. Böyle bir şey görmedik duymadık. Daha önce aşağıdaki esnaf arkadaşa yapıldı. Burada bir kuaföre yapıldı şimdi bu sene burası. Bu sene Gürpınar'a ne oldu ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 19.04.2024 | 13:56
03:32
Kırıkkale'de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 19.04.2024 | 12:32
01:10
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:32
00:53
02:43
00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06
04:59
Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55
00:30
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 19.04.2024 | 11:46
02:15
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 19.04.2024 | 10:53
09:45
03:02
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video 19.04.2024 | 10:35
02:06
Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 19.04.2024 | 10:42
05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 19.04.2024 | 10:41
04:06
04:06
02:41
Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler | Video 19.04.2024 | 10:18
00:25
Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:00
00:28
03:31
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video 19.04.2024 | 08:34
08:37
Tokat'ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.04.2024 | 08:33