Video Yaşam Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası | Video
Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası | Video

Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası | Video

08.10.2024 | 10:39

Beyoğlu'nda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanması için kendisine motosikletini vermeyen babasıyla tartıştı. Sokakta da devam eden tartışmada alkollü kişi, babasına küfür edince kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanmak için babasından motosikleti istedi. Ancak babası, alkollü olması nedeniyle oğluna motosikleti vermek istemedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Oğlunun babasına küfür etmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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