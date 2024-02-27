Bilecik merkezli 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı | Vdieo
Bilecik merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Ayrıca 2 şüpheli şahsın ve 1'inci derece yakınları üzerine kayıtlı olan toplam 9 lüks araca 5549 sayılı 'Suç Gelirlerini Aklama' kapsamında tedbir kararı konuldu. Şüpheli şahıslar, ifadeler akabinde çıkarıldığı Bozüyük Adliyesi'nden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kalan 18 şahıstan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs tutuklandı.
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