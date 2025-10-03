Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52 Bilecik'te seyir halindeki 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik karayolu Küçükyenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki Fahri K. idaresindeki 43 KH 035 plakalı otomobille karşı şeritten gelmekte Hatice Y. idaresindeki 11 AAN 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AAN 146 plakalı otomobil sürücü Hatice Y. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fahri K., İsmail Y., Gülişan Y. ile Sadet O. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.