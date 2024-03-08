Bingöl’de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi | Video 08.03.2024 | 11:36 Bingöl’de yavrusundan yetişkinine kadar bir arada bulunan dağ keçileri sürüsü, doğal ortamlarında görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bingöl'de doğa fotoğrafçılığı yapan Kenan Nihat Elçi, sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Bingöl'ün kırsal alanlarındaki yaban hayatını fotoğraflayan Elçi, yavrusundan yetişkinine kadar bir arada otlanan dağ keçileri sürüsünü görüntüledi. Elçi, ilk defa bu kadar yakından bir sürüyü görüntülediğini belirtti.