Bingöl’de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi | Video
Bingöl’de yavrusundan yetişkinine kadar bir arada bulunan dağ keçileri sürüsü, doğal ortamlarında görüntülendi.
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