Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video

25.10.2025 | 14:32
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde otoyol bağlantı yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsünün, aracını güvenli bir noktaya çekerek beklediği ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsü O.C.'nin, aracını güvenli bir noktaya çekerek beklediği ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
