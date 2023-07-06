Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı 06.07.2023 | 10:34 Adana’da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ve güvenlik kamerasına yansıyan sokaktaki silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Aydemir (17), arkadaşı Fatih Tekin'in (18) kullandığı motosikletle husumetli olduğu Mehmet Ertem'in (29) yaşadığı sokağa gitti. Aydemir ile Tekin, sokakta akrabalarıyla sohbet eden Ertem ve yanındakilere tabancayla ateş açtı. Ertem ile arkadaşı Alaaddin Akman'ın (30) da karşılık vermesiyle olay, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mehmet ile babası Selim Ertem (49) ve Akman ile karşı gruptan Aydemir ve Tekin yaralandı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılardan Resul Aydemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet, babası Selim Ertem ile arkadaşı Alaaddin Akman ise tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Yapılan çalışmada Mehmet Ertem ile Akman'ın, husumetlisi Resul Aydemir'e silahlı saldırı hazırlığında olduğu, evden ayrılacakları sırada ise sokakta karşılaşıp, çatıştıkları ortaya çıktı. Ertem ile Akman, husumetlilerinin silahla geldiklerini görüp, kendilerini korumak için ateş açtıklarını öne sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ertem ile Alaaddin Akman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli Selim Ertem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılardan Fatih Tekin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.