Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı
Adana’da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ve güvenlik kamerasına yansıyan sokaktaki silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılardan Resul Aydemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet, babası Selim Ertem ile arkadaşı Alaaddin Akman ise tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Yapılan çalışmada Mehmet Ertem ile Akman'ın, husumetlisi Resul Aydemir'e silahlı saldırı hazırlığında olduğu, evden ayrılacakları sırada ise sokakta karşılaşıp, çatıştıkları ortaya çıktı. Ertem ile Akman, husumetlilerinin silahla geldiklerini görüp, kendilerini korumak için ateş açtıklarını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ertem ile Alaaddin Akman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli Selim Ertem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılardan Fatih Tekin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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