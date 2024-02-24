Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bölücü terör örgüne (BTÖ) ait silah ve çok sayıda mühimmat etle geçirildi.
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