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OTOMATİK OYNAT
02:11
Bodrum'da Gülşen rüzgarı esti! Sahnede giydiği elbisesiyle şaşırttı | Video 20.05.2022 | 16:35
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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.05.2022 | 16:19
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Kavşaktaki kazada otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 16:19
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Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada | Video 20.05.2022 | 15:14
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Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi | Video 20.05.2022 | 14:57
01:19
Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video 20.05.2022 | 14:20
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“Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye getirildiler | Video 20.05.2022 | 13:20
01:08
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video 20.05.2022 | 13:43
01:23
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 20.05.2022 | 12:25
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100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video 20.05.2022 | 12:25
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Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 20.05.2022 | 12:25
01:43
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 20.05.2022 | 12:43
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Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:51
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Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:25
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Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
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Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
Sahnede giydiği açık kıyafetlerle her defasında gündem olan ünlü sanatçı Gülşen, Bodrum'da sahnede giydiği elbiseyle şaşırttı.