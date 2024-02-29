Boğa saldırısından oğlunu kurtaran baba, kendini kurtaramadı | Video 29.02.2024 | 16:03 Nevşehir’de boğanın saldırısına uğrayan Kazım Cengiz (70) hayatını kaybederken, oğlu Recep Cengiz de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Nevşehir'in merkeze bağlı Basansarnıç köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Recep Cengiz (44), ahırlarında bulunan hayvanları sağmak için ahıra girdi. Burada boğanın saldırısına uğrayan Recep Cengiz, kendisini kurtararak yaralı şekilde dışarı attı. Recep Cengiz'in bağırması üzerine, babası Kazım Cengiz yardım için ahıra gitti. Oğlunu ahırdan çıkaran baba Kazım Cengiz, daha sonra hayvanları yemlemek için ahıra tekrar girdi. Bu arada boğa baba Kazım Cengiz'e de saldırdı. Olaya gören diğer aile fertleri boğa tarafından ağır yaralanan Kazım Cengiz'i çekerek ahır dışına çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ağır yaralanan baba Kazım Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğanın saldırması sonucu yaralanan Recep Cengiz de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Lokman Durmuş, "Komşumuz Recep hayvanları sağmak için ahıra girmiş. O anda boğanın saldırısına uğramış. Yaralı şekilde kendisini dışarı atmayı başarmış. Daha sonra babası ahıra giriyor. Boğa babasına da saldırmış. Kazım amcayı boğa köşeye sıkıştırarak öldürmüş. Kazım amcanın kırılmayan kemiği kalmamış" şeklinde konuştu.

Boğa saldırısında yaralanan Recep Cengiz de İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde hayvanları yemlemek ve sağmak için ahıra girdim. Bu arada bana saldırdı. Babam beni boğanın elinden kurtardı. Ben eve çıktım. 10-15 dakika sonra da babamın sesini duydum. Yaralı şekilde babamı dışarı çıkarttım" dedi.

Boğanın saldırı sonrasında hayatını kaybeden Kazım Cengiz Basansarnıç köyünde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.